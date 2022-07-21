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Українці подали 4,6 тис. заявок на гранти «єРобота» на підтримку бізнесу - Мінекономіки
19:03 20.07.2022 |
Українці подали через портал "Дія" 4,609 тис. заявок на гранти в рамках програми "єРобота", з них Ощадбанк опрацював 3,817 тис., повідомило Міністерство економіки.
"Найбільше заявок надійшло за програмою створення власного бізнесу (так звані мікрогранти) - 4130. Отримати мікрогранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у підприємництві. Завдяки цим коштам вони зможуть розпочати власну справу або її розширити", - зазначило міністерство у фейсбуці в середу.
Ощадбанк підтвердив майже 2,5 тис. заявок на такі мікрогранти, а із 670 потенційними отримувачами Держслужба зайнятості вже провела співбесіди. Програма передбачає мікрогранти на власну справу до 250 тис. грн.
За програмою грантів до 8 млн грн на підтримку переробних підприємств українці подали 438 заявок. Програма передбачає модернізацію власних підприємств із випуску готової продукції.
"Також надійшла 41 заявка від аграріїв на гранти з розвитку тепличного господарства та садівництва. Програма дозволить державі компенсувати втрати через тимчасову окупацію регіонів, де овочівництво та садівництво розвивалося активно", - додало міністерство.
Ця програма передбачає гранти розміром до 7 млн грн за 2 га на тепличне господарство, а також садівництво, ягідництво та виноградарство до 400 тис. грн за 1 га.
Як повідомлялося, уряд анонсував прийом заявок за проєктом грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота" з 1 липня.
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