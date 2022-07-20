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АНАЛІТИКА

Польща дозволила в'їзд українських вантажівок класу Євро-3, – «Укртрансбезпека»

16:19 20.07.2022 |

Економіка

 

Польща додалася до списку країн із дозволеним в'їздом транспортних засобів (ТЗ) класу Євро-3 після підписання угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Так, станом на 20 липня українські перевізники можуть без дозволів на ТЗ класу Євро-3 в'їхати в такі країни:

Австрія
Бельгія
Болгарія
Греція
Данія
Естонія
Іспанія
Італія
Латвія
Литва
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Хорватія
Чехія

На даний час Міністерство інфраструктури України веде переговори про допуск ТЗ класу Євро-3 з представниками Франції та Швеції. Про результати переговорів буде повідомлено додатково.

"При плануванні маршруту необхідно врахувати, що всередині кожної країни ЄС, в залежності від типу місцевості, де проходить та чи інша транспортна магістраль, діють різні обмеження щодо класу екологічності. В'їзд до окремих населених пунктів чи міст може бути обмежено для ТЗ класу не нижче Євро-4 чи Євро-5, а в окремих районах Австрії - тільки Євро-6", - нагадали в "Укртрансбезпеці".

Також, додали там, що слід пам'ятати, що в країнах Європейського Союзу встановлено плату за користування транспортною інфраструктурою, яка залежить від класу екологічності ТЗ. Що нижче клас екологічності ТЗ, то вища плата проїзду.

"Виконання не передбачених угодою перевезень здійснюється за відповідними дозволами, на яких зазначено вимоги до класу екологічності ТЗ", - також сказано в повідомленні.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

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