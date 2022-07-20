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В Україні зареєстрували два нові індустріальні парки

14:19 20.07.2022 |

Економіка

Кабінет міністрів включив до Реєстру індустріальних парків два нових парки з Чернівецької області - "Хотин Invest" та "Енергія Буковини".

Відповідне рішення уряд ухвалив 19 липня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.


Індустріальний парк "Хотин Invest" (м. Хотин Чернівецької області). Площа 13,7244 га. Ініціатор створення - Хотинська міська рада. Спеціалізація - текстильна та деревообробна промисловість. Майданчик має вигідне логістичне розташування: на перетині автомагістралі Н-03 Житомир-Чернівці (частина Європейського автомобільного маршруту Е85) та Т2610, який з'єднує м. Хотин із пунктом перетину кордону з Республікою Молдова у с. Мамалига.


Індустріальний парк "Енергія Буковини" (с. Сербичани Сокирянської територіальної громади Чернівецької області). Площа 15,0093 га. Ініціатор створення - Сокирянська міська рада. Спеціалізація - деревообробна промисловість та харчова промисловість. Поруч із територією індустріального парку проходять автомобільна дорога Р-63 та залізнична колія (вантажна станція), які сполучають м. Чернівці та Республіку Молдова.

Наразі в Реєстр індустріальних парків включено 55 промислових майданчиків, із них - 4 у 2022 році за новою процедурою, визначеною змінами до Закону України "Про індустріальні парки".


Минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав два закони, які передбачають податкові та митні пільги для учасників індустріальних парків. Зокрема:
- звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування тієї частини прибутку, яка звільнена від оподаткування;

- звільнення від імпортного ПДВ та мита на обладнання для виробництва без права відчуження цього обладнання впродовж 5 років;

- право органів місцевого самоврядування надавати пільги по окремим місцевим податкам (податок на нерухоме майно, плата за землю, земельний податок).
За матеріалами: Економічна правда
 

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