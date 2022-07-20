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Україна та ЄС підписали меморандум про транш на €1 мільярд
23:22 19.07.2022 |
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це Домбровскіс написав у Твітері, передає Укрінформ.
"Підписую Меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги як екстрене фінансування. Її буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України", - зазначив Домбровскіс.
Він додав, що Україна має економіку у стані війни. Відтак ЄС буде допомогти Києву.
Як відомо, Єврорада ухвалила рішення про виділення мільярда євро для України і продовжуватиме працювати у напрямку надання решти із 9 мільярдів євро погодженої на рівні ЄС макрофінансової допомоги.
Як повідомлялося, в рамках Угоди про асоціацію ЄС-Україна, яка набула чинності з 1 вересня 2017 року, ЄС послідовно надає підтримку Україні у проєктах з розвитку та у провадженні ключових реформ, включаючи адміністративну та судову, боротьбу з корупцією тощо. В період з 2014 по 2021 роки ЄС надав Україні макрофінансову допомогу у формі довгострокових кредитів на суму в 5 мільярдів євро.
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