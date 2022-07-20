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Україна стала асоційованим членом МЕА
17:26 19.07.2022 |
Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) як асоційований член, підписавши відповідну угоду з МЕА у Варшаві у вівторок.
Як повідомляється на сайті агентства з посиланням на церемонію підписання документа, угоду про спільну асоціацію МЕА - Україна підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль у присутності прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецькі та міністра клімату та навколишнього середовища Польща.
За інформацією агентства, структура Асоціації МЕА дозволяє тісно співпрацювати та поглиблювати співпрацю зі своїми країнами-партнерами, обмінюючись аналізом, даними та передовим досвідом.
З моменту створення структури у 2015 році до програми Асоціації МЕА приєдналися 10 країн: Аргентина, Бразилія, Китай, Єгипет, Індія, Індонезія, Марокко, Сінгапур, Південна Африка та Таїланд. Україна стала 11-м членом.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 15 липня 2022 року затвердив спільну декларацію про асоціацію між українським урядом та Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, положеннями спільної декларації закріплено намір сторін співпрацювати у широкому спектрі діяльності, пов'язаної з енергетикою, зокрема щодо аналізу енергетичного ринку, реконструкції енергетичної системи, зміцнення енергетичної безпеки, розвитку енергоефективності, прискорення енергетичного переходу, поширення використання альтернатив. видів енергоресурсів.
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