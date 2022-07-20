Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

17:22 19.07.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд, повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

"Кабмін погодить залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, це наочна демонстрація того, що союзники продовжують допомагати Україні наближати перемогу.

Шмигаль повідомив, що кошти надійдуть через фонд, створений Світовим банком.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6257  0,11 0,29 37,3622  0,05 0,14
EUR 36,7081  0,16 0,44 37,6908  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес