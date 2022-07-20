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Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд
17:22 19.07.2022 |
Кабінет Міністрів України погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд, повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.
"Кабмін погодить залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем'єра, це наочна демонстрація того, що союзники продовжують допомагати Україні наближати перемогу.
Шмигаль повідомив, що кошти надійдуть через фонд, створений Світовим банком.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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