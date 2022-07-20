Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

Якщо ще на початку року прогнозувався випуск 3D-карти Intel, яка здатна боротися з GeForce RTX 3070 (або навіть RTX 3070 Ti), то зараз про неї можна забути. Офіційний представник компанії заявив, що такої моделі у рамках сімейства Arc взагалі не існувало.