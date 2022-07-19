Центренерго хочуть продати разом із держшахтами

Фонд держмайна України пропонує продати одним лотом ПАТ "Центренерго" та державні шахти. Про це в.о. голови ФДМУ Ольга Батова розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Для цього, за її словами, Фонд намагається внести відповідні зміни до законодавства - норму про продаж одним пулом кількох об'єктів Фонд додав до законопроекту № 4572, ухваленого 15 липня у першому читанні.

"Потрібно зробити невелику зміну закону, щоб ми мали право продавати одним лотом (пулом) кілька об'єктів, і таким чином ми просто виставимо одним лотом Центренерго та шахти", - заявила Батова.

Вона вважає помилковим рішення об'єднати Центренерго з шахтами у вертикально інтегровану компанію для подальшого продажу.

"Бо на всіх шахтах - борги, арешти, а Центренерго - інші акціонери, кредитори, дебітори. Шахти є державними підприємствами, а Центренерго акціонерним товариством", - зазначила Батова.

Вона додала, що процес об'єднання об'єктів в одну юрособу є тривалою процедурою, яка пов'язана з великими ризиками.

За словами Батової, Центренерго може бути продано серед великих об'єктів до повного завершення воєнного стану як і ОГХК.