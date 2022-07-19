Виплати за держоблігаціями на 20 мільярдів перевищили запозичення – НБУ

Від початку повномасштабної війни виплати за погашеннями українських внутрішніх облігацій на 21,9 млрд грн перевищують запозичення на аукціонах із продажу ОВДП.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку з посиланням на дані депозитарію НБУ.

Так, із 24 лютого до 18 липня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій майже 90,5 млрд грн, 1,5 млрд доларів та 168 млн євро. При цьому від розміщення нових ОВДП залучено близько 85, 8 млрд грн, 826,6 млн доларів та 283,4 млн євро.

Розрив з квітня збільшується щомісяця. Якщо в березні уряд від продажу ОВДП залучив на 10,7 млрд грн більше, ніж спрямував на погашення, то вже у квітні сальдо становило 2,9 млрд грн, а у травні - 411 млн грн.

У червні стався найбільший стрибок, і розрив між залученням та виплатами сягнув майже 21 млрд грн. В НБУ нагадали, що минулого тижня уряд підвищив ставки за доларовими ОВДП. Ставки за гривневими облігаціями не змінювалися упродовж дії воєнного стану.

Щодо військових облігацій, на 18 липня найбільший портфель зосереджено у банках - первинних дилерах. Другим за обсягом є портфель громадян та бізнесу України. Він становить 11,8 млрд грн (14,1% від загального обсягу гривневих військових ОВДП), 133,4 млн доларів (16% від обсягу доларових військових ОВДП) та 136,5 млн євро (48,6% від обсягу єврових ОВДП).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,4 млрд грн