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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Україна вийшла з митної угоди країн СНД
Верховна Рада ухвалила закон про вихід України з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, укладеної 15 квітня 1994 року у москві та ратифікованої ВР в 1999 році.
Як передає Укрінформ, відповідний проєкт закону №0105 підтримали 327 народних депутатів.
У пояснювальній записці зазначається, що актуальність угоди для України під час її укладення зумовлювалася необхідністю створення договірно-правової бази співробітництва з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав у митній сфері. Зокрема, йшлося про надання митними органами відповідних держав адміністративної взаємодопомоги, здійснення узгоджених заходів для виявлення та припинення протиправних дій.
Наразі ж угода втратила своє практичне значення для України та не застосовується.
Як повідомлялося, Україна продовжує виходити з угод, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав.
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