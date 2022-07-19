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АНАЛІТИКА

Україна вийшла з митної угоди країн СНД

 

Верховна Рада ухвалила закон про вихід України з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, укладеної 15 квітня 1994 року у москві та ратифікованої ВР в 1999 році.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт закону №0105 підтримали 327 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що актуальність угоди для України під час її укладення зумовлювалася необхідністю створення договірно-правової бази співробітництва з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав у митній сфері. Зокрема, йшлося про надання митними органами відповідних держав адміністративної взаємодопомоги, здійснення узгоджених заходів для виявлення та припинення протиправних дій.

Наразі ж угода втратила своє практичне значення для України та не застосовується.

Як повідомлялося, Україна продовжує виходити з угод, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав.
 

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