Рада ратифікувала угоди з ЄІБ про надання €5 мільйонів на термомодернізацію будинків

Верховна Рада ратифікувала дві угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком про надання 5 млн євро на реалізацію проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні».

Як передає Укрінформ, проєкт закону про ратифікацію Угоди щодо гранту Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (реєстр. № 0156) підтримав 321 народний депутат.

Прийняття документа створює правові підстави для отримання грантової допомоги від Європейського інвестиційного банку в обсязі 5 млн євро з метою реалізації Проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні».

Кошти будуть спрямовані на термомодернізацію близько 1000 громадських будівель в Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень.

Так, угода про гранд Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) передбачає надання коштів у розмірі 4 млн євро на:

* технічну допомогу (3 млн євро) - кошти будуть направлені на створення фонду підтримки в реалізації всіх субпроєктів як на центральному рівні, так і на місцевому;

* грант (1 млн євро) - гроші спрямують на фінансування пілотних субпроєктів у лікарнях.

В рамках угоди про надання інвестиційного гранту Україна отримає 1 млн євро для реалізації енергоефективних заходів у лікарнях та будівлях, близьких до нульового рівня споживання енергії.

Як повідомлялось, Верховна Рада на засіданні 9 липня проголосувала за урядовий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель».