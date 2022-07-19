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Рада ратифікувала угоди з ЄІБ про надання €5 мільйонів на термомодернізацію будинків
22:28 18.07.2022 |
Верховна Рада ратифікувала дві угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком про надання 5 млн євро на реалізацію проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні».
Як передає Укрінформ, проєкт закону про ратифікацію Угоди щодо гранту Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (реєстр. № 0156) підтримав 321 народний депутат.
Прийняття документа створює правові підстави для отримання грантової допомоги від Європейського інвестиційного банку в обсязі 5 млн євро з метою реалізації Проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні».
Кошти будуть спрямовані на термомодернізацію близько 1000 громадських будівель в Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень.
Так, угода про гранд Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) передбачає надання коштів у розмірі 4 млн євро на:
* технічну допомогу (3 млн євро) - кошти будуть направлені на створення фонду підтримки в реалізації всіх субпроєктів як на центральному рівні, так і на місцевому;
* грант (1 млн євро) - гроші спрямують на фінансування пілотних субпроєктів у лікарнях.
В рамках угоди про надання інвестиційного гранту Україна отримає 1 млн євро для реалізації енергоефективних заходів у лікарнях та будівлях, близьких до нульового рівня споживання енергії.
Як повідомлялось, Верховна Рада на засіданні 9 липня проголосувала за урядовий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель».
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