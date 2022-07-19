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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Шмигаль запропонував Раді призначити нового міністра соцполітики
До Верховної ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
Наразі Жолнович обіймає посаду керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.
За словами депутата Ярослава Железняка, її призначення на посаду міністра відбудеться найближчими днями.
У 2019-2021 роках Жолнович була радницею міністра соціальної політики.
Також вона була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності.
У 2009-2019 роках входила до Ради адвокатів Львівської області.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.
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