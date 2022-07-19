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Газовим компаніям планують компенсувати 150 мільярдів за утримання ціни на газ для населення
15:48 18.07.2022 |
Про це повідомило Інформаційне управління ВРУ, передає Укрінформ.
"Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та вцілому законопроєкт №7429 про внесення змін до держбюджету 2022 (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення), який передбачає механізм компенсації фіксації цін на газ для населення на час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Законопроєктом серед іншого пропонується передбачити:
- компенсацію компаніям, що постачають газ населенню за фіксованою ціною (150,1 млрд грн за рахунок надходжень в рамках програм відповідної міжнародної допомоги);
- субвенцію місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (38,2 млрд грн за рахунок надходжень в рамках програм відповідної міжнародної допомоги).
Як повідомлялося, Кабмін продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов'язків щодо постачання природного газу побутовим споживачам) для НАК «Нафтогаз України» та пов'язаних з ним підприємств на період із 1 травня по 30 вересня 2022 року.
Влада також рекомендувала місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.
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