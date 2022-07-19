Газовим компаніям планують компенсувати 150 мільярдів за утримання ціни на газ для населення

Профільний комітет пропонує виплатити компаніям, що постачають газ для населення на умовах ПСО 150 млрд грн компенсації вартості газу та 38 млрд на компенсацію місцевим бюджетам різниці в тарифах на комунальні послуги.

Про це повідомило Інформаційне управління ВРУ, передає Укрінформ.

"Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та вцілому законопроєкт №7429 про внесення змін до держбюджету 2022 (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення), який передбачає механізм компенсації фіксації цін на газ для населення на час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом серед іншого пропонується передбачити:

- компенсацію компаніям, що постачають газ населенню за фіксованою ціною (150,1 млрд грн за рахунок надходжень в рамках програм відповідної міжнародної допомоги);

- субвенцію місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (38,2 млрд грн за рахунок надходжень в рамках програм відповідної міжнародної допомоги).

Як повідомлялося, Кабмін продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов'язків щодо постачання природного газу побутовим споживачам) для НАК «Нафтогаз України» та пов'язаних з ним підприємств на період із 1 травня по 30 вересня 2022 року.

Влада також рекомендувала місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.