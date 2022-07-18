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АНАЛІТИКА

Рекламний ринок в Україні через війну з росією впав на понад 70%

09:22 18.07.2022 |

Економіка

 

Через розв'язану росією повномасштабну війну рекламний ринок в Україні впав на понад 70%.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекламний ринок упав на понад 70% (у зв'язку з повномасштабною війною - ред.)", - сказав глава МКІП.

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.
 

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