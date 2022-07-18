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Експерти прогнозують зниження цін на їжу та уповільнення інфляції після розблокування портів
09:02 18.07.2022 |
Експерти вважають що розблокування Одеського, Чорноморського та Південного морських портів може принести Україні до 1 млрд доларів додаткової експортної виручки на місяць, знизити ціни на продукти харчування та навіть уповільнити глобальну інфляцію.
Про це повідомило інтернет-видання Forbes.
Директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінськи вважає, що розблокування морських портів може принести Україні до 1 млрд доларів додаткової експортної виручки на місяць.
Попередньо йдеться про розблокування 3 портів: Одеса, Чорноморськ та Південний. Вони входять до пʼятірки найбільших портів України за експортом зернових, зазначає директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.
Як впевнений стратег фінансової компанії Finteum Андрій Нестерук, також робота портів додасть 5% ВВП.
"Це дуже багато, це здатність країни довше воювати на місяці", - зазначає він. Окрім цього, відчутно знизяться ціни на продукти харчування й трошки сповільниться глобальна інфляція, каже він.
На цьому тижні ціни на пшеницю з поставками у вересні 2022 року на біржі в Чикаго знаходяться на мінімальному рівні з лютого - 291 долар. Це на 11% нижче, ніж тиждень тому, і на 38% нижче, ніж під час піку 17 травня.
"Ринок у цю ціну закладає вірогідність відновлення морських поставок з України, але не на 100%", - підкреслив Нестерук. - Якщо морські поставки запрацюють повноцінно, то ціни ще впадуть, якщо ні, то виростуть".
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