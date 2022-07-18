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Майже 70% підприємств, які переїхали на Захід України, відновили свою роботу, – Мінекономіки
08:56 18.07.2022 |
Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. Із них 68% - 467 підприємств - уже відновили свою роботу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Загалом заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації подали 1732 компанії.
Серед компаній, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7%), переробної промисловості (33,1%), інформації та телекомунікації (5,9%), а також професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%).
Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.
Для участі у програмі релокації необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії, яка доступна за посиланням.
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