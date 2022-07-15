Минцифры запускает бесплатное обучение для бизнеса

Минцифры запускает бесплатное обучение для предпринимателей, желающих выйти на международные маркетплейсы.

Об этом сообщает Минцифры в Телеграмме, передает Укринформ.

"Запускаем бесплатное обучение для предпринимателей. Украинские предприниматели узнают, как представлять продукцию на международных маркетплейсах, таких как Amazon, Walmart, eBay, Etsy и Shopify", - говорится в сообщении.

На вебинарах «Покупка в один клик. Секреты выхода на мировые e-commerce» предприниматели смогут узнать, как подготовиться к выходу на мировые маркетплейсы, анализировать статистику продаж и расти, запустить первую партию на продажу, поддерживать аккаунт и маркетинг и составить стратегию удачных продаж.

Учеба стартует 19 июля в 13:00. Трансляция вебинаров будет проходить на Facebook-странице "Дія.Бізнес".