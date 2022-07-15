Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2022г сократился на 9,3% – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2022 года сократилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $878,4 млн с $968,1 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с январем-маем 2021 года сократился на 20,4% - до $19,594 млрд, импорт - на 19,9%, до $20,473 млрд.

Госстат уточняет, что в мае этого года по сравнению с апрелем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 4,3% – до $2,867 млрд, импорта – на 39,0%, до $3,887 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2022 было негативным и составило $1,03 млрд, тогда как в апреле-2022 года оно также было негативным и составило $58,5 млн.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2022 года составил 0,96 (в январе-мае-2021 также 0,96).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2022г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь-май 2022 к январю-маю 2021, % Импорт, млн $ Импорт, январь-май 2022 к январю-маю 2021, % Всего 19594.3 79.6 20472.7 80.1 Животные, продукты животного происхождения 544.7 111.6 443.8 76.7 Продукты растительного происхождения 4751 109.6 866.2 80.6 - зерновые культуры 3873.9 101.6 84.1 73.1 Жиры животного и растительного происхождения 2284.9 81.2 111.4 67.5 Готовые пищевые продукты 1050.1 66.2 857.6 66 Минеральные продукты 2456.7 66.6 5335.7 121 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 370.2 122.8 5202.2 124.8 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 649.9 72.7 2796.1 79.4 Фармацевтическая продукция 77.4 73.3 835 76.1 Удобрения 81 56.7 511.1 122 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 280.3 65.9 1084.3 61.3 Кожевенное сырье 58.3 77.4 85.8 70.5 Древесина и изделия из нее 823 110.2 84.3 60.5 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 138.4 72.7 272.3 64.5 Текстильные материалы и изделия 304.4 91.9 758.9 79.6 Обувь 71 89.2 215 88.1 Изделия из камня, гипса, цемента 151.4 70.7 195.2 62.7 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 26 49.3 32.2 39.3 Недрагоценные металлы и изделия из них 3513.5 62.3 926.1 65.1 - черные металлы 2890.3 58.8 331.9 75.5 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1835 86.4 3194.2 62.9 Реакторы ядерные, котлы, машины 556.6 69.2 1538.1 54.1 Электрические машины 1278.4 96.9 1656.1 74.2 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 152.9 53.6 1948 67.2 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 57.2 82.2 1824.4 65.1 Приборы и аппараты оптические, фотографические 57.9 91.6 362.1 66.2 Разные промтовары 421.8 85.5 274.8 59.3 Произведения искусства 0.5 73.6 0.3 8.3 Товары, приобретенные в портах 0.4 110.6 4.2 19.9

Данные: Госстат Украины