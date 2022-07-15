Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2022г сократился на 9,3% – Госстат

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с январем-маем 2021 года сократился на 20,4% - до $19,594 млрд, импорт - на 19,9%, до $20,473 млрд.
Госстат уточняет, что в мае этого года по сравнению с апрелем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 4,3% – до $2,867 млрд, импорта – на 39,0%, до $3,887 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2022 было негативным и составило $1,03 млрд, тогда как в апреле-2022 года оно также было негативным и составило $58,5 млн.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2022 года составил 0,96 (в январе-мае-2021 также 0,96).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2022г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь-май 2022 к январю-маю 2021, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-май 2022 к январю-маю 2021, %
|Всего
|19594.3
|79.6
|20472.7
|80.1
|Животные, продукты животного происхождения
|544.7
|111.6
|443.8
|76.7
|Продукты растительного происхождения
|4751
|109.6
|866.2
|80.6
|- зерновые культуры
|3873.9
|101.6
|84.1
|73.1
|Жиры животного и растительного происхождения
|2284.9
|81.2
|111.4
|67.5
|Готовые пищевые продукты
|1050.1
|66.2
|857.6
|66
|Минеральные продукты
|2456.7
|66.6
|5335.7
|121
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|370.2
|122.8
|5202.2
|124.8
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|649.9
|72.7
|2796.1
|79.4
|Фармацевтическая продукция
|77.4
|73.3
|835
|76.1
|Удобрения
|81
|56.7
|511.1
|122
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|280.3
|65.9
|1084.3
|61.3
|Кожевенное сырье
|58.3
|77.4
|85.8
|70.5
|Древесина и изделия из нее
|823
|110.2
|84.3
|60.5
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|138.4
|72.7
|272.3
|64.5
|Текстильные материалы и изделия
|304.4
|91.9
|758.9
|79.6
|Обувь
|71
|89.2
|215
|88.1
|Изделия из камня, гипса, цемента
|151.4
|70.7
|195.2
|62.7
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|26
|49.3
|32.2
|39.3
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|3513.5
|62.3
|926.1
|65.1
|- черные металлы
|2890.3
|58.8
|331.9
|75.5
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1835
|86.4
|3194.2
|62.9
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|556.6
|69.2
|1538.1
|54.1
|Электрические машины
|1278.4
|96.9
|1656.1
|74.2
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|152.9
|53.6
|1948
|67.2
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|57.2
|82.2
|1824.4
|65.1
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|57.9
|91.6
|362.1
|66.2
|Разные промтовары
|421.8
|85.5
|274.8
|59.3
|Произведения искусства
|0.5
|73.6
|0.3
|8.3
|Товары, приобретенные в портах
|0.4
|110.6
|4.2
|19.9
Данные: Госстат Украины