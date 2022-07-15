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Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 гривен или на 1,5% до 4437,45 гривен

16:15 15.07.2022 |

Економіка

 

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2022 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 гривен или на 1,5% до 4437,45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, с начала года пенсии выросли на 445,92 гривен (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%.

При этом количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

* до 2000 грн - 0,66%,
* от 2001 до 3000 грн - 42,83%,
* от 3001 до 4000 грн - 20,28%,
* от 4001 до 5000 грн - 11,07%,
* от 5001 до 10000 грн - 18,50%,
* более 10000 грн - 6,56%.

Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 гривен или на 1,5% до 4437,45 гривен
За матеріалами: РБК-Украина
 

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