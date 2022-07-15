Игорь Стаковиченко представил анализ технологического будущего Украины

За 4,5 месяца войны украинской экономике нанесен значительный ущерб. Многие эксперты говорят о суммах, уже превышающих триллион в долларовом эквиваленте. При этом на завершившейся на прошлой неделе конференции по восстановлению Украины в Лугано обсуждалась сумма в 750 млрд финансовой помощи. На что пойдут эти астрономические средства и какой может стать поствоенная экономика нашей страны, порталу Open4busines рассказал эксперт в области финансов и недвижимости Игорь Стаковиченко.

По его мнению, те бюджетные программы и планы развития, которые были представлены на конференции представителями центральной и региональной власти еще не раз будут пересматриваться и обсуждаться, так как основа многих из них закладывалась еще до войны, а сейчас обстоятельства во много изменились и требуют радикального пересмотра устаревших подходов.

"Давайте возьмем, к примеру энергетический сектор. Стоит ли нам отстраивать заново разбомбленные НПЗ или выделять крупные средства на поддержку ГТС? Думаю, что нет. Сейчас энергетика в мире развивается в сторону экологичных и энергоэффективных отраслей. Это прежде всего водородная энергетика и возобновляемые источники. В отношении водорода уже есть успешные кейсы в Японии и Южной Корее, Европа также движется в этом направлении. Именно на это нужно направить большую часть средств, и сконцентрироваться не на восстановлении старого, а на создании нового", - считает Игорь Стаковиченко.

По словам эксперта, сейчас Украина имеет все шансы стать лидером постиндустриальной экономики, перестроив производственные циклы и освоив создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Игорь Стаковиченко уверен, что многие старые промпредприятия, пострадавшие в ходе боевых действий, после войны вынуждены будут либо сменить профиль деятельности либо свернуть производство.

"После возвращения наших территорий на востоке мы получим полностью разрушенные промышленные зоны, которые до этого концентрировали на металлургии и сырьевом производстве. Восстановить их в прежнем виде будет просто нереально. А многие из этих предприятий были градообразующими. Как дать работу людям и запустить экономику в этих регионах? Только путем развития и внедрения инновационных производств на базе частично переоборудованных предприятий, когда на месте разрушенных домн и литейных цехов заработают установки 3D-печати или предприятия по сборке высокотехнологичной продукции", - отметил Игорь Стаковиченко.

Эксперт убеждён, что Украина имеет сейчас уникальный исторический шанс отстроить современную экономику с чистого листа, получив необходимое для этого финансирование. По мнению, Игоря Стаковиченко этой возможностью необходимо воспользоваться.

