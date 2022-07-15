Бизнес прогнозирует сокращение производства товаров и усиление инфляции, - опрос Нацбанка

Бизнес ожидает сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в результате полномасштабной войны и пессимистически настроен относительно уровня деловой активности своих предприятий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком во втором квартале 2022 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 72,6% против 108,2% в первом квартале.

"Снижение ИДО произошло из-за ухудшения оценок по всем составляющим индекса, самое существенное - по инвестиционным расходам на выполнение строительных работ, на машины, оборудование и инвентарь. Респонденты предприятий всех видов деятельности ожидают уменьшения количества работников на своих предприятиях", - говорится в сообщении.

Да, предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Баланс ответов составил "минус" 48.7% по сравнению с "минус" 1.7% в I квартале.

Также ухудшились ожидания бизнеса по курсу гривны. Более половины респондентов (52%) считают, что обменный курс превысит 36 грн/1$ (в предыдущем квартале - 29.35 грн/1$).

Инфляционные ожидания также выросли: во втором квартале ожидаемая годовая инфляция составила 21.5% по сравнению с 9.5% в прошлом квартале. 58,2% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев превысит 20%.

Военные действия являются наиболее важным проинфляционным фактором, по мнению 93.2% респондентов. Также существенное влияние на рост потребительских цен окажут затраты на производство (58.8%) и обменный курс (58.6%).

Руководители существенно ухудшили оценки текущего финансово-экономического положения собственных предприятий: баланс ответов составил "минус" 28.8% против 6.6% в первом квартале. Ухудшения финансово-экономического положения ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий строительства.

Самые пессимистические ожидания у предприятий энерго- и водоснабжения (минус 26.7%) и транспорта и связи (минус 26.4%).

В то же время, бизнес прогнозирует уменьшение объемов реализации своей продукции как в Украине, так и на внешнем рынке: балансы ответов - "минус" 19.0% и "минус" 25% соответственно против 17.0% и 23.3% в первом квартале.

Ухудшились ожидания предприятий по инвестиционным расходам как на машины, оборудование и инвентарь, так и на строительные работы: баланс ответов - "минус" 34.7% и "минус" 37.2% соответственно (ранее 14.3% и 0.9% соответственно).

При этом, несмотря на низкий уровень, остались положительными оценки объемов привлечения иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: баланс ответов снизился до 0.7% с 5.3% в I квартале. Роста ожидают предприятия транспорта и связи, других видов деятельности, энерго- и водоснабжения.

Также ослабились ожидания роста расходов на оплату труда одного наемного работника в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 17.5% против 62.9% в первом квартале.

Доля респондентов, планирующих привлекать кредиты в национальной валюте, выросла до 84.6% (в предыдущем квартале - 79%). Руководители предприятий отметили ужесточение условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов увеличился до 20.6% (в первом квартале - 2.1%).

Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие кредитные ставки (37.2%). В то же время, если сравнить с предыдущим опросом, влияние этого фактора существенно ослабло (на 15.4 п. п.). В то же время усилился (на 11.1 п. п.) фактор "неуверенность в способности предприятия своевременно выполнять долговые обязательства".

Квартальный опрос проводился с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняло участие 592 предприятия из 21 региона страны.