МВФ ожидает в ближайшие дни новых поступлений на спецсчет для Украины

Международный валютный фонд, с апреля обеспечивающий работу специального административного счета для донорских взносов в поддержку Украины, ожидает в ближайшее время вливаний от других стран.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы создали то, что мы называем административным счетом для доноров в поддержку Украины. Канада, Германия и Нидерланды уже пришли на помощь. Мы ожидаем больше (стран - ред.) в ближайшие дни», - отметил представитель Фонда.

Он также напомнил, что МВФ присоединился к международной Конференции по восстановлению Украины в Лугано и подчеркнул, что приоритетом с точки зрения помощи Украине должно оставаться финансирование в виде грантов.

«Это лучшая форма помощи, которую может оказать международное сообщество в условиях войны и характера (экономического - ред.) шока. И это позволило бы украинскому правительству продолжать работу без накопления новых долгов», - отметил Райс.

В этом контексте он также подчеркнул, что «по состоянию на данный момент Украина умело обслуживает свой долг, и мы ожидаем, что так будет продолжаться дальше».