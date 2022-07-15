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МВФ ожидает в ближайшие дни новых поступлений на спецсчет для Украины
08:34 15.07.2022 |
Международный валютный фонд, с апреля обеспечивающий работу специального административного счета для донорских взносов в поддержку Украины, ожидает в ближайшее время вливаний от других стран.
Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Мы создали то, что мы называем административным счетом для доноров в поддержку Украины. Канада, Германия и Нидерланды уже пришли на помощь. Мы ожидаем больше (стран - ред.) в ближайшие дни», - отметил представитель Фонда.
Он также напомнил, что МВФ присоединился к международной Конференции по восстановлению Украины в Лугано и подчеркнул, что приоритетом с точки зрения помощи Украине должно оставаться финансирование в виде грантов.
«Это лучшая форма помощи, которую может оказать международное сообщество в условиях войны и характера (экономического - ред.) шока. И это позволило бы украинскому правительству продолжать работу без накопления новых долгов», - отметил Райс.
В этом контексте он также подчеркнул, что «по состоянию на данный момент Украина умело обслуживает свой долг, и мы ожидаем, что так будет продолжаться дальше».
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