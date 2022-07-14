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АНАЛІТИКА

Украина за 6 мес. снизила экспорт ферросплавов на 27%, их импорт упал на 46%

22:48 14.07.2022 |

Економіка

 

Украина в январе-июне текущего года сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 232,596 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), в денежном выражении экспорт ферросплавов возрос на 2% - до $420,518 млн.

При этом основной экспорт осуществлялся в Польшу (55,83% поставок в денежном выражении), Нидерланды (9,72%) и Румынию (7,05%).

Кроме того за этот период Украина импортировала 14,941 тыс. тонн данной продукции, что на 45,7% меньше по сравнению с январем-июнем-2021. В денежном выражении импорт сократился на 26,1% - до $54,361 млн.

Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (30,23%), Китая (16,77%) и Бразилии (16,24%).

Как сообщалось, Украина в 2021 году нарастила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 6,9% по сравнению с 2020 годом - до 668,539 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт ферросплавов возрос на 58,2% - до $1 млрд 43,880 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (19,87% поставок в денежном выражении), Италию (13,51%) и Китай (11,28%).

Кроме того, в 2021 году Украина импортировала 59,569 тыс. тонн данной продукции, что на 75,6% больше к 2020 году. В денежном выражении импорт возрос на 84,5% - до $177,616 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Бразилии (16,93%), Норвегии (15,72%) и Казахстана (15,1%).

Бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ) организовывал ПриватБанк (Киев) до национализации финучреждения. Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват".
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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