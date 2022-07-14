Украина за 6 мес. снизила экспорт чугуна на 57%, треть поставок пришлась на США

Украина в январе-июне текущего года снизила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 57,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 633,994 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), за указанный период экспорт чугуна в денежном выражении сократился на 53,6% - до $335,606 млн.

При этом экспорт осуществлялся в основном в США (34,39% поставок в денежном выражении), Польшу (32,1%) и Турцию (13,03%).

В январе-июне-2022 Украина импортировала 15 тонн чугуна из Германии на $25 тыс., тогда как за 6 мес-2021 импортировала 133 тонны чугуна на $138 тыс. из Германии (57,97%), РФ (33,33%) и Словакии (8,7%),

Как сообщалось, Украина в 2021 году увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 4,2% по сравнению с 2020 годом - до 3 млн 235,772 тыс. тонн, экспорт чугуна в денежном выражении возрос на 78,1% - до $1 млрд 642,596 млн. При этом экспорт осуществлялся в основном в США (53,61% поставок в денежном выражении), Италию (22,08%) и Турцию (9,74%).

За 2021 год Украина импортировала 185 тонн чугуна на $226 тыс. из Германии (74,34%), РФ (20,35%) и Словакии (5,31%), тогда как в 2020 году ввезла 593 тонн на $417 тыс.

