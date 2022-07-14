Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Украина за 6 мес. снизила экспорт чугуна на 57%, треть поставок пришлась на США
22:45 14.07.2022 |
Украина в январе-июне текущего года снизила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 57,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 633,994 тыс. тонн.
Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), за указанный период экспорт чугуна в денежном выражении сократился на 53,6% - до $335,606 млн.
При этом экспорт осуществлялся в основном в США (34,39% поставок в денежном выражении), Польшу (32,1%) и Турцию (13,03%).
В январе-июне-2022 Украина импортировала 15 тонн чугуна из Германии на $25 тыс., тогда как за 6 мес-2021 импортировала 133 тонны чугуна на $138 тыс. из Германии (57,97%), РФ (33,33%) и Словакии (8,7%),
Как сообщалось, Украина в 2021 году увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 4,2% по сравнению с 2020 годом - до 3 млн 235,772 тыс. тонн, экспорт чугуна в денежном выражении возрос на 78,1% - до $1 млрд 642,596 млн. При этом экспорт осуществлялся в основном в США (53,61% поставок в денежном выражении), Италию (22,08%) и Турцию (9,74%).
За 2021 год Украина импортировала 185 тонн чугуна на $226 тыс. из Германии (74,34%), РФ (20,35%) и Словакии (5,31%), тогда как в 2020 году ввезла 593 тонн на $417 тыс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Украина за 6 мес. снизила экспорт ферросплавов на 27%, их импорт упал на 46%
|Украина за 6 мес. снизила экспорт чугуна на 57%, треть поставок пришлась на США
|МВФ ожидает продолжения аккуратного обслуживания Украиной своего долга
|США готовы снять ограничения на экспорт российской нефти при условии ограничения цены
|Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет
|АРМА выявило российские активы на 70 млрд грн
|Украина сократила экспорт товаров в I полугодии на 24%, импорт на 19% - таможня
Бізнес
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу