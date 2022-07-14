Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Украина за 6 мес. снизила экспорт чугуна на 57%, треть поставок пришлась на США

22:45 14.07.2022 |

Економіка

 

Украина в январе-июне текущего года снизила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 57,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 633,994 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), за указанный период экспорт чугуна в денежном выражении сократился на 53,6% - до $335,606 млн.

При этом экспорт осуществлялся в основном в США (34,39% поставок в денежном выражении), Польшу (32,1%) и Турцию (13,03%).

В январе-июне-2022 Украина импортировала 15 тонн чугуна из Германии на $25 тыс., тогда как за 6 мес-2021 импортировала 133 тонны чугуна на $138 тыс. из Германии (57,97%), РФ (33,33%) и Словакии (8,7%),

Как сообщалось, Украина в 2021 году увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 4,2% по сравнению с 2020 годом - до 3 млн 235,772 тыс. тонн, экспорт чугуна в денежном выражении возрос на 78,1% - до $1 млрд 642,596 млн. При этом экспорт осуществлялся в основном в США (53,61% поставок в денежном выражении), Италию (22,08%) и Турцию (9,74%).

За 2021 год Украина импортировала 185 тонн чугуна на $226 тыс. из Германии (74,34%), РФ (20,35%) и Словакии (5,31%), тогда как в 2020 году ввезла 593 тонн на $417 тыс.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,2754
  0,1740
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8897  0,22 0,59 37,8268  0,08 0,20
EUR 36,8715  0,12 0,34 37,9047  0,03 0,09

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес