Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АРМА выявило российские активы на 70 млрд грн

15:58 14.07.2022 |

Економіка

 

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) обработало более 600 запросов от правоохранительных органов о розыске активов по делам, связанным с военной агрессией России. В результате выявлены активы на общую сумму более 70 млрд грн (более $2 млрд), сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, разысканы промышленные предприятия, корпоративные права, движимое и недвижимое имущество, в том числе принадлежащее лицам, причастным к российской агрессии.

С 24 февраля АРМА уже направило 336 запросов по 555 фигурантам уголовных дел по 87 юрисдикциям, откуда получает максимально полные и расширенные ответы по имеющимся за рубежом активам, которые в дальнейшем могут быть арестованы и конфискованы.

"Задача состоит в том, чтобы эти активы были использованы для компенсаций жертвам российских преступлений и восстановления Украины", - прокомментировал руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,2754
  0,1740
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8897  0,22 0,59 37,8268  0,08 0,20
EUR 36,8715  0,12 0,34 37,9047  0,03 0,09

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес