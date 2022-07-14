Вывоз товаров из Украины в тоннах в I пол.-2022 упал в 1,8 раза, ввоз - в 2,4 раза – Гостаможслужба

Гостаможслужба в первом полугодии 2022 года пропустила на вывоз через таможенную границу Украины 56,9 млн тонн товаров (без трубопроводного транспорта), что в 1,8 раза меньше, чем за первое полугодие прошлого года (101,1 млн тонн).

Как говорится в информации на сайте ведомства, ввоз товаров в Украину упал еще больше – в 2,4 раза, до 17,8 млн тонн (с 42,7 млн тонн).

Трубопроводами за отчетный период было перемещено 19,9 млн тонн, что почти на треть меньше показателя первого полугодия 2021 года (29,5 млн тонн).

Основная причина падения тоннажа – война и заблокированные Россией морские порты: число пропущенных Гостаможслужбой морских судов за январь-июнь сократилось в 2,8 раза – до 2,7 тыс. (с 7,6 тыс.).

По данным ведомства, число железнодорожных вагонов, пропущенных через таможенную границу Украины в первом полугодии 2022 года, составило 800,3 тыс., что на 32% ниже показателя первого полугодия 2021 года.

В то же время число речных судов выросло на 54,4% – с 6,8 тыс. до 10,5 тыс., а автотранспорта – на 9,8%, до 3 млн 635,3 тыс.

Число оформленных транспортных средств на ввоз в первом полугодии составило 2,2 млн, на вывоз – 2,3 млн шт., что почти соответствует прошлогодним показателям – по 2,3 млн ед.

Гостаможслужба также отметила, что денежный товарооборот в первом полугодии 2022 года сократился на 21% – до $48,03 млрд, в том числе экспорт – на 24%, до $22,73 млрд, импорт – на 19%, до $25,3 млрд.

При этом товарооборот с ЕС увеличился на 1% – до 25,06 млрд грн, в том числе экспорт – на 13%, до $13,41 млрд, тогда как импорт сократился на 10% – до $11,65 млрд.