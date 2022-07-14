Украина рассчитывает получить в июле $4,4 млрд от международных партнеров

Министерство финансов прогнозирует, что в июле Украина получит $4,4 млрд финансовой помощи от международных партнеров. Об этом в эфире телемарафона 13 июля сказал министр Сергей Марченко.

"В этом месяце мы ожидаем $4,4 млрд. В прошлом мы получили $4,4 млрд по факту, в мае ситуация была не столь оптимистичная, мы получили всего лишь $1,5 млрд, в апреле - $1,7 млрд, в марте - $3,4 млрд", - рассказал Марченко.

При этом экономический советник президента Олег Устенко в комментарии Financial Times заявил, что ежемесячная потребность Украины в бюджетной поддержке увеличилась до $9 млрд.

Марченко пока об этом не говорит. В то же время он признал, что внутренних поступлений в государственный бюджет сильно не хватает, хотя они и улучшились в последнее время.

"Таможня значительно улучшила мартовско-апрельские поступления. Сейчас мы выходим на 40-50% довоенных планов, а раньше было меньше 30%. Налоговая собирает от 70% до 80% плановых довоенных доходов".

От 14% бизнеса не работает, а еще 30% работают с ограничениями или меньшими объемами, подчеркнул Марченко.