Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Банковой говорят, что Украине нужно $9 миллиардов ежемесячно

21:36 13.07.2022 |

Економіка

 

Украина нуждается в 9 миллиардах долларов в месяц для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущие запросы.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии Financial Times.

Ранее в Министерстве финансов заявляли, что оценка дефицита все еще составляет 5 млрд долл. в месяц и даже это гораздо больше, чем предоставили западные столицы.

Устенко убежден, что Украине нужны дополнительные 4 миллиарда долларов в месяц в течение следующих трех месяцев. Эти средства должны будут возместить расходы на экстренное жилье и ремонт жилья для миллионов людей. А также профинансировать базовый минимальный доход для людей, потерявших работу.

"Мы будем пытаться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников это будет не только тяжело, это будет практически невозможно", - добавил он.
За матеріалами: Экономическая правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4494
  0,0819
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,16 0,45 37,7506  0,32 0,85
EUR 36,7480  0,20 0,55 37,9374  0,30 0,78

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес