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На Банковой говорят, что Украине нужно $9 миллиардов ежемесячно
21:36 13.07.2022 |
Украина нуждается в 9 миллиардах долларов в месяц для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущие запросы.
Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии Financial Times.
Ранее в Министерстве финансов заявляли, что оценка дефицита все еще составляет 5 млрд долл. в месяц и даже это гораздо больше, чем предоставили западные столицы.
Устенко убежден, что Украине нужны дополнительные 4 миллиарда долларов в месяц в течение следующих трех месяцев. Эти средства должны будут возместить расходы на экстренное жилье и ремонт жилья для миллионов людей. А также профинансировать базовый минимальный доход для людей, потерявших работу.
"Мы будем пытаться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников это будет не только тяжело, это будет практически невозможно", - добавил он.
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