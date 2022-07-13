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АНАЛІТИКА

За полгода количество ФОПов выросло на 2%

18:06 13.07.2022 |

Економіка

 

С начала года количество физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине выросло на 26 472 единиц, или почти на 2%. В январе 2022 года, по данным Государственной службы статистики, ФОПов было 1 359 002, сейчас - 1 385 474.

В этом году самый большой прирост по ФОПам дали категории:

* информации и телекоммуникации - плюс 18 202 (или 68,76% от общего прироста);
* профессиональной, научной и технической деятельности - 5 300 ФОП (20,02%);
* транспорта, складов, почтовой и курьерской деятельности - 2 996 (11,32%).

В то же время наибольшее падение количества ФОПов было зафиксировано в категории оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - минус 4 015 единиц.

Топ-10 категорий ФЛП

  Динамика (шт.) Динамика (%) Доля от новых
Информация и телекоммуникации 18202 8,56% 68,76%
Профессиональная, научная и техническая деятельность 5300 6,05% 20,02%
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 2996 4,66% 11,32%
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1371 6,98% 5,18%
Перерабатывающая промышленность 877 1,49% 3,31%
Операции с недвижимым имуществом 836 1,80% 3,16%
Строительство 737 3,20% 2,78%
Здравоохранение и оказание социальной помощи 608 2,77% 2,30%
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 572 1,87% 2,16%
Образование 234 1,73% 0,88%


По отдельным видам экономической деятельности чаще всего открывались ФОПы, осуществляющие компьютерное программирование (плюс 12675). Наибольшее падение по количеству произошло среди физических лиц-предпринимателей, работавших в категории "другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах" (минус 2 401).

Также в своих данных Госстат отмечает, что в этом году появились три ФОПа с категориями деятельности, которых не было с начала года. Речь идет о деятельности в сфере выращивания культур для производства напитков, добычи соли и космического транспорта.

Самый большой прирост ФОПов зафиксирован в Киеве и Львовской области - плюс 6 530 и 4859 соответственно. Падение по количеству ФЛП было зафиксировано в 4 областях: Запорожской (минус 37), Херсонской (минус 719), Луганской (минус 1101) и Донецкой (минус 2938).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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