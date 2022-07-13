За полгода количество ФОПов выросло на 2%

С начала года количество физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине выросло на 26 472 единиц, или почти на 2%. В январе 2022 года, по данным Государственной службы статистики, ФОПов было 1 359 002, сейчас - 1 385 474.
В этом году самый большой прирост по ФОПам дали категории:
* информации и телекоммуникации - плюс 18 202 (или 68,76% от общего прироста);
* профессиональной, научной и технической деятельности - 5 300 ФОП (20,02%);
* транспорта, складов, почтовой и курьерской деятельности - 2 996 (11,32%).
В то же время наибольшее падение количества ФОПов было зафиксировано в категории оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - минус 4 015 единиц.
Топ-10 категорий ФЛП
|
|Динамика (шт.)
|Динамика (%)
|Доля от новых
|Информация и телекоммуникации
|18202
|8,56%
|68,76%
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|5300
|6,05%
|20,02%
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|2996
|4,66%
|11,32%
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|1371
|6,98%
|5,18%
|Перерабатывающая промышленность
|877
|1,49%
|3,31%
|Операции с недвижимым имуществом
|836
|1,80%
|3,16%
|Строительство
|737
|3,20%
|2,78%
|Здравоохранение и оказание социальной помощи
|608
|2,77%
|2,30%
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|572
|1,87%
|2,16%
|Образование
|234
|1,73%
|0,88%
По отдельным видам экономической деятельности чаще всего открывались ФОПы, осуществляющие компьютерное программирование (плюс 12675). Наибольшее падение по количеству произошло среди физических лиц-предпринимателей, работавших в категории "другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах" (минус 2 401).
Также в своих данных Госстат отмечает, что в этом году появились три ФОПа с категориями деятельности, которых не было с начала года. Речь идет о деятельности в сфере выращивания культур для производства напитков, добычи соли и космического транспорта.
Самый большой прирост ФОПов зафиксирован в Киеве и Львовской области - плюс 6 530 и 4859 соответственно. Падение по количеству ФЛП было зафиксировано в 4 областях: Запорожской (минус 37), Херсонской (минус 719), Луганской (минус 1101) и Донецкой (минус 2938).