Производство стали в Украине упало за полгода на 60%

В первом полугодии 2022 года производство стали в Украине упало на 58,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,54 млн тонн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные объединения "Укрметаллургпром".

В то же время производство чугуна в январе-июне сократилось на 57,9% - до 4,54 млн. тонн, производство проката уменьшилось на 58,4% - до 4,02 млн. тонн.

Как сообщалось, по данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), металлургические предприятия Украины в мае снизили производство стали в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 308 тысяч тонн. В то же время это несколько больше, чем в апреле, когда в Украине было произведено 250 тыс. тонн стали.





