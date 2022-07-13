Кабмин установил размер минимального оклада для чиновников

Кабинет Министров на заседании во вторник, 12 июля, установил минимальный размер должностного оклада для чиновников государственных органов на уровне двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (5200 грн).

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Министра, соответствующее постановление разработано с целью приведения схемы должностных окладов на должностях государственной службы соответственно действующему законодательству.

"Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городах областного значения, не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленных законом", - написал Немчинов.

Министр добавил, что постановлением также определено, что схема должностных окладов на должностях государственной службы и условия оплаты труда государственных служащих, с которыми заключаются контракты о прохождении государственной службы, будет определять Кабинет министров по представлению центрального органа исполнительной власти.

Он уточнил, что это постановление вступает в силу дня его опубликования и применяется с 1 июля 2022 года.

Напомним, Кабмин своим постановлением №221 от 7 марта разрешил руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада).