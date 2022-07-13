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АНАЛІТИКА

Возле дельты Дуная образовалась пробка из 130 судов – вывозят украинское зерно

Возле дельты Дуная образовалась пробка из 130 судов – вывозят украинское зерно

 

Более 130 судов, груженные украинским зерном, ожидают прохода на входе в румынский канал Сулина.

Об этом сообщает Ukrainian shipping magazine.

Затор связан с активизацией судоходства по вывозу украинского зерна через румынские терминалы.

Кроме того, судоходство в районе осложняет и то, что канал Сулина - односторонний. Поэтому суда могут ожидать прохода неделями.

"Разгрузить" канал может помочь и открытие прохода для судов через устье Быстрое, после того, как войска Российской Федерации были выбиты Вооруженными Силами Украины с острова Змеиный.

Отмечается, что судоходство через Быстрое все равно не сможет обеспечить Украине и части экспорта, осуществляемого ранее через порты. Глубина устья не позволяет проходить по нему большим сухогрузам с зерном.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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