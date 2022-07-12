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НКЦБФР расширила перечень разрешенных в войну операций с активами ИСИ

22:02 12.07.2022 |

Економіка

 

Компаниям по управлению активами, действующим в интересах венчурных институтов совместного инвестирования, разрешено заключать договоры по объектам строительства, входящим в состав их активов, сообщила Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению на ее сайте, соответствующее решение №827 Комиссия приняла во вторник.

Документ также разрешил за счет активов ИСИ предоставлять ссуды связанным с ними юридическим лицам, если эти средства будут направлены на следующие направления: уплата налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней; начисление и выплата заработной платы.

Среди других дозволенных расходов – оплата аренды недвижимого имущества по факту использования; коммунальные платежи; расходы на обязательное страхование имущества и гражданской ответственности; оплата админуслуг для получения разрешений, лицензий и т.п.

Решение вступило в силу, так как было опубликовано на официальном веб-сайте НКЦБФР.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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