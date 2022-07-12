НКЦБФР расширила перечень разрешенных в войну операций с активами ИСИ

Согласно сообщению на ее сайте, соответствующее решение №827 Комиссия приняла во вторник.
Документ также разрешил за счет активов ИСИ предоставлять ссуды связанным с ними юридическим лицам, если эти средства будут направлены на следующие направления: уплата налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней; начисление и выплата заработной платы.
Среди других дозволенных расходов – оплата аренды недвижимого имущества по факту использования; коммунальные платежи; расходы на обязательное страхование имущества и гражданской ответственности; оплата админуслуг для получения разрешений, лицензий и т.п.
Решение вступило в силу, так как было опубликовано на официальном веб-сайте НКЦБФР.