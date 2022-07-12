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Швеция перечислила 577,7 миллиона шведских крон в поддержку ВСУ
21:58 12.07.2022 |
Правительство Швеции перевело 577,7 миллиона шведских крон, или почти 1,7 миллиарда гривен, на специальный счет Национального банка Украины, открытого на нужды Вооруженных Сил.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Отмечается, что транзакция была совершена еще 6 июля. Это уже второй перевод средств правительства Швеции на спецсчет: 3 марта Нацбанк уже получил 500 миллионов шведских крон (или более 1,5 миллиарда гривен в эквиваленте).
"Это была одна из первых значительных сумм, поступившая в поддержку Вооруженных Сил Украины в шведских кронах одним платежом с начала российского вторжения", - отмечают в НБУ.
В целом на 12 июля на специальный счет со дня открытия перечислено 19,7 миллиарда гривен. Из них 7,1 миллиарда гривен поступило из-за границы в иностранной валюте (от долларов США до китайских женьминьби).
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