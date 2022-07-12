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Кабмин обязал бизнес до середины января-2023 получить необходимые лицензии для работы

17:14 12.07.2022 |

Економіка

 

Срок работы бизнеса по введенному во время войны декларативному принципу, без получения лицензий и разрешений, ограничивается шестью месяцами - примерно до середины января 2023 года.

Соответствующее постановление №778 принял Кабинет министров на заседании 7 июля и опубликовал в понедельник на своем сайте

"В течение указанного срока (шесть месяцев со дня вступления в силу этого постановления - ИФ) предприятия для дальнейшего осуществления такой деятельности должны получить соответствующие разрешительные документы в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных законодательством", - говорится в документе.

Постановление также расширило перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации в условиях военного положения. В частности, в него включены импорт лекарственных средств, оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, медицинская практика.

В перечень также добавлены деятельность в сфере электроэнергетики, на рынке природного газа, централизованного водоснабжения и водоотвода, тепловой энергии; деятельность по разработке, изготовлению, поставке специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и негласного получения информации; ввоз в Украину и вывоз за ее пределы объектов животного и растительного мира.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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