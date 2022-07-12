Украина должна получить 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС до конца июля - Шмыгаль

Украина до конца июля должна получить 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи от Европейского Союза, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня министры финансов стран ЕС поддержали это предложение Европейской комиссии. Ранее это сделал Европейский парламент. Сегодня мы на правительстве также одобрили проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочили подписание меморандума министра финансов Сергея Марченко и главу Нацбанка Кирилла Шевченко", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, финансовая поддержка международных партнеров является одним из четырех рычагов победы — наряду с санкциями, оружием и евроинтеграцией. "Макрофинансовая помощь ЕС поможет поддерживать финансовую стабильность в нашем государстве в условиях широкомасштабной агрессии России", - написал он.

Также правительством принято постановление, которое позволит привлечь до 200 млн евро на льготных условиях от Италии, а средства будут предоставлены через административный счет МВФ в общий фонд госбюджета для покрытия расходов.