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АНАЛІТИКА

Украина получила грант от США $1,7 млрд – Минфин

16:39 12.07.2022 |

Економіка

 

Государственный бюджет Украины во вторник, 12 июля, получил грант от США в размере $1,7 млрд, сообщило Министерство финансов.

"Данные средства были предоставлены из Целевого фонда одного донора, созданного Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) и Агентством США по международному развитию (USAID)", – уточняется в релизе.

В нем цитируются слова благодарности министра финансов Сергея Марченко США, "которые уже долгое время являются ключевыми и надежными партнерами Украины, особенно в этот трудный для нас исторический период".

Денежные средства будут направлены на покрытие расходов общего фонда госбюджета, на оплату медицинских услуг по Программе медицинских гарантий в объеме необходимой оплаты труда с начислениями.

Минфин напомнил, что 29 июня госбюджет уже получил грант от США на $1,3 млрд.

Конгресс США в мае принял законопроект о выделении помощи Украине на сумму $40 млрд, в том числе $7,5 млрд на финансирование госбюджета.

Правительство Украины оценивает ежемесячные потребности бюджета в финансировании дефицита в $5 млрд. Министр финансов Сергей Марченко ранее прогнозировал, что в июне международная финансовая поддержка Украины увеличится до $4,8 млрд с $1,5 млрд в мае. На практике благодаря поступившим в конце месяца средствам она оказалась близка к $4 млрд.

По словам главы Минфина, в июле правительство рассчитывает на сохранение таких же значительных объемов внешнего финансирования, как и в июне. В частности, ожидается поступление кредита ЕС на EUR1 млрд.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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