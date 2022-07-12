В украинские порты по новому маршруту прибыли восемь иностранных судов для загрузки зерном, - ВМС

Военно-морские силы ВСУ присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Отмечается, что использование этого канала стало возможным благодаря освобождению от российских кафиров острова Змеиный. Остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины.

Ранее, из-за блокады гражданского судоходства мировые компании по морской транспортировке использовали канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и перегрузке канала.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского президента Владимира Путина предпринять шаги, необходимые для реализации плана ООН по созданию безопасного коридора для экспорта зерна в Черном море.

В минувший вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренность о разблокировании украинских портов для экспорта зерна может быть достигнута в срок от недели до 10 дней.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнение в том, что прорыв в переговорах о разблокировании экспорта зерновых из украинских черноморских портов удастся достичь в ближайшее время из-за позиции России.

Как сообщалось, 5 июля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций по экспорту украинского зерна.

В то же время, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед этим заявил, что реализация предложенного ООН плана для возобновления экспорта зерна из украинских портов, прежде всего, зависит от позиции России.