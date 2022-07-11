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АНАЛІТИКА

Экс-глава НБУ Гонтарева советует отказаться от завышенных запросов на финансирование восстановления и оценивает привлечение в $150 млрд

 

Привлечение $750 млрд на План восстановления Украины - это нереальное задание, которое контрпродуктивно, следует ставить более реалистичные цели и коммуницировать этот план как программу развития Украины, а не программу привлечения средств у доноров, считает экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Когда мы пишем $750 млрд, мы стращаем всех наших будущих доноров и еще мы даем такие надежды украинскому народу, что мы можем привлечь эти $750 млрд... такое задание нереально", - сказала она на онлайн-конференции Forbes "Строим вместе" в конце минувшей недели.

По мнению Гонтаревой, Украина, возможно, могла бы привлечь $150 млрд с учетом $300 млрд замороженных средств России.

Говоря о представленном плане, экс-глава Нацбанка подвергла критике ряд пунктов, в частности выделение на макрофинансовую стабильность $80 млрд. " Мы планируем эту войну на пять лет вперед или как? Если мы остановим войну, мы имеем инструменты, чтобы создать макрофинстабильность в стране: Минфин, Нацбанк", - пояснила Гонтарева.

В то же время она выразила большое беспокойство, что Нацбанк и Минфин сегодня никак не найдут общего языка, так как без этого трудно строить макрофинансовую стабильность.

Экс-глава НБУ также призвала активнее привлекать к разработке Плана восстановления бизнес. По ее словам, сегодня внешнее финансирование для украинского бизнеса крайне ограничено: с ним работают только такие международные финансовые организации как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестбанк (ЕИБ), Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка (IFC), германский KfW.

"Более того на нашей конференции в Лондонской школе экономики (прошла в конце мая) ЕБРР уже сказал, что их программа $1 млрд, и туда они распределили НАК ("Нафтогаз Украины") $300 млн, (государственные) "Укрзализныця" и "Укрэнерго" и две маленькие программы на МСП через два банка. Мы хотим создать инструменты, а они говорят, что у нас уже нет денег", - описала ситуацию Гонтарева.

Она призвала активнее сотрудничать с МФО для принятия ими новых нетипичных программ, например компенсации кредитных ставок кредитной "5-7-9%", в которой у Минфина возникли проблемы, деления рисков, военного страхования.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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