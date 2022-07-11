Освобождение Змеиного «открыло» устье Быстрое в дельте Дуная для судов с зерном

Благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный стало возможным использование канала устья Быстрое (судового хода река Дунай - Черное море) для захода и выхода судов, перевозящих агропродукцию. Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай - Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - говорится в сообщении.

Глубоководный судовой ход Дунай - Черное море через Килийское и Старостамбульское (Быстрое) устья в дельте Дуная является подходным каналом для морских и речных судов к портам и терминалам реки Дунай. Режим движения судов - односторонний, круглогодичный, максимальная скорость судов - 10 узлов. Общая протяженность хода составляет 172,2 км, в том числе морской подходный канал протяженностью 3,4 км и русловая часть - 168,8 км.

О первом удачном проходе по каналу сообщил директор компании "Краншип" Иван Ниякий.

"9 июля два баржо-буксирных состава компании "Краншип" успешно перешли из рейда Сулины к портопункту Килия через устье Быстрое. Операция была проведена совместными усилиями Мининфраструктуры, АМПУ и ООО "Краншип"", - написал Ниякий в Facebook.

С 10 июля устье Быстрое будет работать на проход судов, перевозящих агропродукцию.