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АНАЛІТИКА

Рада увеличила расходы госбюджета

10:43 11.07.2022 |

Економіка, Право

 

Верховная Рада увеличила расходную часть Государственного Бюджета на 80,9 миллиарда, увеличив предельный дефицит бюджета и объем госдолга.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, больше всего этих средств будет направлено на выплаты ВПЛ (+32,3 млрд) и пенсии (+32,3 млрд)

Кроме того, расходы будут увеличены на следующие направления:

* Соцпомощь (+5,7 млрд)
* Субсидии на ЖКХ (+3,3 млрд)
* Программа поддержки фермеров и с/х производителей (+1,5 млрд грн)
* Фонд развития предпринимательства (+4 млрд)
* Доступные кредиты 5-7-9% (+4 млрд)
* Субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 млрд).

Также предусмотрены госгарантии для постройки экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.

Источниками покрытия этих новых расходов будут внутренние и внешние заимствования, а также грант от ЕС.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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