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АНАЛІТИКА

Украина получит $1,7 млрд гранта от Целевого фонда одного донора

13:10 11.07.2022 |

Економіка

 

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Об этом в telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українські Новини.

Проект соответствующего соглашения сегодня был одобрен на заседании правительства.

Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР.

Средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
За матеріалами: Українські Новини
 

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