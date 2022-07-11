Украина получит $1,7 млрд гранта от Целевого фонда одного донора

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Об этом в telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українські Новини.

Проект соответствующего соглашения сегодня был одобрен на заседании правительства.

Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР.

Средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.