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Украина получит $1,7 млрд гранта от Целевого фонда одного донора
13:10 11.07.2022 |
Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.
Об этом в telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українські Новини.
Проект соответствующего соглашения сегодня был одобрен на заседании правительства.
Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР.
Средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
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