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АНАЛІТИКА

США предоставят Украине дополнительную гуманитарную помощь на $368 млн

 

США предоставят Украине дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки людей внутри Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша приверженность народу Украины непоколебима. Соединенные Штаты предоставляют дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки людей внутри Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны, которую ведет Россия", - написал он в твиттер в субботу.

В заявлении, распространенном Госдепартаментом, отмечается, что средства пойдут на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь.

В этом транше помощи $288 млн пойдут по линии Госдепартамента, и более $80 млн через Агентство США по международному развитию (USAID).

Средства будут использованы для обеспечения пострадавших продовольствием, питьевой водой, денежной помощью, доступным жильем, неотложной медицинской помощью, а также на логистику и координацию гуманитарных вопросов.

С февраля этого года Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь Украине на сумму более $1,28 млрд.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: США
 

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