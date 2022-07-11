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США предоставят Украине дополнительную гуманитарную помощь на $368 млн
06:58 11.07.2022 |
США предоставят Украине дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки людей внутри Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Наша приверженность народу Украины непоколебима. Соединенные Штаты предоставляют дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки людей внутри Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны, которую ведет Россия", - написал он в твиттер в субботу.
В заявлении, распространенном Госдепартаментом, отмечается, что средства пойдут на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь.
В этом транше помощи $288 млн пойдут по линии Госдепартамента, и более $80 млн через Агентство США по международному развитию (USAID).
Средства будут использованы для обеспечения пострадавших продовольствием, питьевой водой, денежной помощью, доступным жильем, неотложной медицинской помощью, а также на логистику и координацию гуманитарных вопросов.
С февраля этого года Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь Украине на сумму более $1,28 млрд.
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