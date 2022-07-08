Инфляция в Украине в июне выросла до 3,1%, в годовом выражении – до 21,5% - Госстат

В июне прошлого года инфляция составила 0,2%, поэтому в годовом измерении по итогам июня этого года она выросла до 21,5% с 18% по итогам мая, 16,4% – по итогам апреля, 13,7% – по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.
Базовая инфляция за прошедший месяц также увеличилась до 1,6% с 1,4% в мае, что однако меньше 3% в апреле и 3,8% – в марте. Однако с учетом 0,4% в мае 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 14,9% с 13,7% по итогам мая, 13% – по итогам апреля, 10,5% – по итогам марта, 8,2% – по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.
С начала этого года, за его первое полугодие, инфляция в Украине составила 17,4%, а базовая – 11,4%, уточнил Госстат.
На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 3,2%. Больше всего (на 17,2%) подорожали яйца. На 10,9-4,2% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, овощи, мясо домашней птицы. В то же время на 1,1% подешевели говядина и фрукты.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,4%, в том числе на алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%.
Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности, одежда – на 1,8%, обувь – на 0,9%.
Цены на транспорт выросли на 11,2%, в основном, из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно.
В сфере связи цены выросли на 0,9%, что связано с удорожанием почтовых услуг и телефонного оборудования на 3,0%.
Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.
Потребительские цены в июне 2022г., %
|июнь 2022 к маю 2022
|июнь 2022 к декабрю 2021
|июнь 2022 к июню 2021
|январь-июнь 2022 к январю-июню 2021
|Индекс потребительских цен
|3.1
|17.4
|21.5
|15.1
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|3.2
|23.1
|27.7
|20.3
|Продукты питания
|3.2
|23.5
|28.3
|20.9
|Хлеб та хлебопродукты
|3.9
|24.7
|34.1
|24.4
|Хлеб
|2.5
|14.5
|24.2
|20.8
|Макаронные изделия
|2.3
|23.2
|28.7
|19.6
|Мясо и мясопродукты
|3.3
|11.1
|17.0
|14.9
|Рыба та рыбопродукты
|2.8
|26.0
|30.2
|19.1
|Молоко
|0.6
|8.7
|20.6
|17.0
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0.3
|12.5
|19.5
|16.2
|Яйца
|17.2
|-33.9
|-0.2
|-6.5
|Масло сливочное
|1.3
|15.6
|24.5
|20.7
|Масло подсолнечное
|2.1
|13.3
|6.6
|17.2
|Фрукты
|-1.1
|61.6
|22.4
|9.9
|Овощи
|5.2
|87.7
|88.8
|58.1
|Сахар
|10.9
|19.3
|26.0
|19.0
|Безалкогольные напитки
|2.7
|19.2
|20.5
|11.7
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|2.4
|15.3
|19.3
|13.3
|Одежда и обувь
|-1.4
|1.0
|-4.3
|-5.5
|Одежда
|-1.8
|0.2
|-4.9
|-5.7
|Обувь
|-0.9
|1.5
|-4.5
|-6.1
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0.6
|3.0
|3.8
|5.3
|Содержание и ремонт жилья
|4.7
|13.4
|22.3
|16.8
|Водоснабжение
|0.0
|12.0
|12.8
|12.8
|Уборка мусора
|0.0
|2.2
|2.2
|2.0
|Канализация
|0.0
|14.9
|15.9
|16.0
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.5
|3.2
|7.0
|7.4
|Электроэнергия
|0.0
|0.0
|-7.4
|-7.4
|Природный газ
|0.0
|-0.3
|9.4
|20.5
|Горячая вода, отопление
|0.0
|0.4
|1.2
|0.0
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|2.5
|12.1
|14.1
|8.6
|Здравоохранение
|0.5
|10.4
|13.2
|11.0
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.3
|12.4
|14.3
|11.4
|Амбулаторные услуги
|1.1
|5.6
|11.2
|10.9
|Транспорт
|11.2
|37.0
|42.4
|22.1
|Топливо и масла
|21.3
|78.5
|90.9
|44.4
|Транспортные услуги
|7.2
|22.5
|31.3
|22.9
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|4.5
|12.2
|10.4
|14.2
|Пассажирский автодорожный транспорт
|7.4
|23.5
|36.5
|25.9
|Связь
|0.9
|6.0
|10.0
|8.8
|Отдых и культура
|1.3
|6.9
|10.2
|7.1
|Образование
|0.1
|2.0
|15.9
|16.6
|Рестораны та гостиницы
|1.3
|10.3
|15.9
|12.5
|Разные товары и услуги
|1.7
|2.8
|13.9
|10.8
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат