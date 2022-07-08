Инфляция в Украине в июне выросла до 3,1%, в годовом выражении – до 21,5% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в июне 2022 года ускорился до 3,1% с 2,7% в мае, вернувшись на уровень апреля, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

В июне прошлого года инфляция составила 0,2%, поэтому в годовом измерении по итогам июня этого года она выросла до 21,5% с 18% по итогам мая, 16,4% – по итогам апреля, 13,7% – по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.

Базовая инфляция за прошедший месяц также увеличилась до 1,6% с 1,4% в мае, что однако меньше 3% в апреле и 3,8% – в марте. Однако с учетом 0,4% в мае 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 14,9% с 13,7% по итогам мая, 13% – по итогам апреля, 10,5% – по итогам марта, 8,2% – по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.

С начала этого года, за его первое полугодие, инфляция в Украине составила 17,4%, а базовая – 11,4%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 3,2%. Больше всего (на 17,2%) подорожали яйца. На 10,9-4,2% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, овощи, мясо домашней птицы. В то же время на 1,1% подешевели говядина и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,4%, в том числе на алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%.

Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности, одежда – на 1,8%, обувь – на 0,9%.

Цены на транспорт выросли на 11,2%, в основном, из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно.

В сфере связи цены выросли на 0,9%, что связано с удорожанием почтовых услуг и телефонного оборудования на 3,0%.

Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.



Потребительские цены в июне 2022г., %

июнь 2022 к маю 2022 июнь 2022 к декабрю 2021 июнь 2022 к июню 2021 январь-июнь 2022 к январю-июню 2021 Индекс потребительских цен 3.1 17.4 21.5 15.1 Продукты питания и безалкогольные напитки 3.2 23.1 27.7 20.3 Продукты питания 3.2 23.5 28.3 20.9 Хлеб та хлебопродукты 3.9 24.7 34.1 24.4 Хлеб 2.5 14.5 24.2 20.8 Макаронные изделия 2.3 23.2 28.7 19.6 Мясо и мясопродукты 3.3 11.1 17.0 14.9 Рыба та рыбопродукты 2.8 26.0 30.2 19.1 Молоко 0.6 8.7 20.6 17.0 Сыр и мягкий сыр (творог) 0.3 12.5 19.5 16.2 Яйца 17.2 -33.9 -0.2 -6.5 Масло сливочное 1.3 15.6 24.5 20.7 Масло подсолнечное 2.1 13.3 6.6 17.2 Фрукты -1.1 61.6 22.4 9.9 Овощи 5.2 87.7 88.8 58.1 Сахар 10.9 19.3 26.0 19.0 Безалкогольные напитки 2.7 19.2 20.5 11.7 Алкогольные напитки, табачные изделия 2.4 15.3 19.3 13.3 Одежда и обувь -1.4 1.0 -4.3 -5.5 Одежда -1.8 0.2 -4.9 -5.7 Обувь -0.9 1.5 -4.5 -6.1 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0.6 3.0 3.8 5.3 Содержание и ремонт жилья 4.7 13.4 22.3 16.8 Водоснабжение 0.0 12.0 12.8 12.8 Уборка мусора 0.0 2.2 2.2 2.0 Канализация 0.0 14.9 15.9 16.0 Содержание домов и придомовых территорий 0.5 3.2 7.0 7.4 Электроэнергия 0.0 0.0 -7.4 -7.4 Природный газ 0.0 -0.3 9.4 20.5 Горячая вода, отопление 0.0 0.4 1.2 0.0 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 2.5 12.1 14.1 8.6 Здравоохранение 0.5 10.4 13.2 11.0 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.3 12.4 14.3 11.4 Амбулаторные услуги 1.1 5.6 11.2 10.9 Транспорт 11.2 37.0 42.4 22.1 Топливо и масла 21.3 78.5 90.9 44.4 Транспортные услуги 7.2 22.5 31.3 22.9 Пассажирский железнодорожный транспорт 4.5 12.2 10.4 14.2 Пассажирский автодорожный транспорт 7.4 23.5 36.5 25.9 Связь 0.9 6.0 10.0 8.8 Отдых и культура 1.3 6.9 10.2 7.1 Образование 0.1 2.0 15.9 16.6 Рестораны та гостиницы 1.3 10.3 15.9 12.5 Разные товары и услуги 1.7 2.8 13.9 10.8

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат