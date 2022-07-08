Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Доходы Пенсионного фонда Украины выросли на 11%

14:12 08.07.2022 |

Економіка

 

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-июнь 2022 года составили 272,7 млрд гривен. Это на 10,9% больше, чем год назад (245,9 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ составили 183,2 гривен, средства государственного бюджета - 89,5 млрд гривен.

Доходы Пенсионного фонда Украины выросли на 11%

 

Напомним в 2022 году на пенсии направлено более полутриллиона гривен. Общая сумма расходов Пенсионного фонда Украины по 2021 год составила 520,9 млрд гривен против 479,3 млрд гривен за 2020 год. Из них непосредственно на пенсии направлено 509,9 млрд гривен.
За матеріалами: РБК-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,3386  0,24 0,69 36,1049  0,45 1,26
EUR 35,9118  0,20 0,56 36,9768  0,33 0,89

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес