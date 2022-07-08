Фінансові новини
- |
- 08.07.22
- |
- 10:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Минфин выполнил план заимствований почти на 70%. Но ставки по ОВГЗ поднимать не планирует
08:45 08.07.2022 |
Министерство финансов выполнило план заимствований на внутреннем рынке менее чем на 70%. Несмотря на это, ведомство не хочет поднимать ставки по Облигациям внутреннего государственного займа. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос LIGA.net.
Так, планом на 2022 год предусмотрены заимствования на внутреннем рынке почти на 520 млрд грн.
"По состоянию на 4 июля 2022 года от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 349,7 млрд грн. То есть почти 70% плана заимствований выполнено в течение первой половины года", - говорят в Минфине.
Однако такой, казалось бы, хороший результат связан с "печатаньем" денег Нацбанком. Из 350 млрд, которые привлек Минфин, 225 млрд выкупил Нацбанк. То есть около двух третей всех внутренних заимствований - эмиссия. А если брать только рыночные заимствования, план выполнен на 24%.
Накануне глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил, что дальнейшая "печатаньем" гривни угрожает Украине значительной инфляцией и девальвацией. Он призывает увеличить другие источники доходов, в частности, "активизировать внутренние заимствования путем увеличения процентных ставок по гривневым ОВГЗ до рыночного уровня".
Однако в ответе на запрос LIGA.net Минфин настаивает на своем: ставки по ОВГЗ остаются на нынешнем уровне (9,5-11%).
"Военные облигации - это важный инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета в военное время. Это также инструмент сохранения и приумножения сбережений для населения и бизнеса, однако, прежде всего, нужно помнить, что средства по размещению военных облигаций идут на удовлетворение неотложных военных и оборонных расходов государственного бюджета", - заявили в Министерстве финансов.
Однако состоявшийся 5 июля последний аукцион Минфина свидетельствует - по нынешним ставкам спроса на облигации нет. Ведомству удалось привлечь всего 128 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
ТОП-НОВИНИ
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
|Борис Джонсон заявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
|Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных
|Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.07.22
|Shell к 2025г построит крупнейший в Европе завод по производству «зеленого» водорода
|Минфин выполнил план заимствований почти на 70%. Но ставки по ОВГЗ поднимать не планирует
|Украина продолжает переводить свои атомные станции на американское ядерное топливо
|Bloomberg: В ЕС блокируют кредит Украине на 1,5 млрд евро
|Ускорит экспорт зерна из Украины. Румыния досрочно отремонтировала железную дорогу
Бізнес
|Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман
|В Шотландии откроют центр изучения глобальной квантовой связи
|Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
|В США испытали первые перовскитные солнечные элементы, способные работать 30 лет без замены
|В НБУ предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки «Новой почтой»
|В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях
|Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1