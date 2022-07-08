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АНАЛІТИКА

Bloomberg: В ЕС блокируют кредит Украине на 1,5 млрд евро

 

Из-за бюрократических проблем блокируется кредит Евросоюза Украине на сумму в 1,5 млрд евро, сообщает в четверг, 7 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, пожелавших остаться неназванными. По словам одного из них, европейская осторожность превалирует над острыми нуждами Украины.

Согласно данным агентства, Европейский кредитный банк (EIB) готов выделить Киеву средства на поддержку разоренного войной государства в ситуации, когда расходы на оборону растут, а доходы падают, но бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует выдачу этого кредита, опасаясь финансовой несостоятельности Украины.

По информации источников, обычно Еврокомиссия дает гарантии под кредиты EIB, для операций за пределами Евросоюза, составляющие 9% от общего объема финансирования. Но в этом случае бюджетное подразделение Еврокомиссии настаивает на обеспечении в 70% на тот случай, если Украина не сможет вернуть средства.

Евросоюз боится потерять средства

Евросоюз должен быть уверен, что в случае дефолта в Украине возникшие убытки будут покрыты. В связи с этим Еврокомиссия ищет альтернативные решения для разделения части дополнительных рисков, имеющих отношение к этому кредиту, пояснил европейский чиновник.

Кроме того, пишет Bloomberg, ЕС сам испытывает трудности в согласовании краткосрочного финансирования Украины и уже временно сократил объем помощи, направляемой Киеву. Так, на прошедшей неделе застопорилось выделение Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд евро - первого транша объявленного в мае пакета в 9 млрд евро, из-за того, что этот более крупный пакет блокирует Германия.

Новая помощь Украине от НАТО

Ранее, 29 июня, стало известно, что на саммите НАТО в Мадриде приняли новый пакет помощи Украине, который поможет ей перейти на оружие стандартов альянса. Он также предусматривает предоставление Киеву нелетальной помощи, например топлива. По информации источника DW в НАТО, на новый пакет выделят несколько сотен миллионов евро.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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