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Ускорит экспорт зерна из Украины. Румыния досрочно отремонтировала железную дорогу
07:38 08.07.2022 |
Румыния раньше срока завершила ремонт участка железной дороги, который позволит ускорить экспорт зерна из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну.
"Сегодня утром открылась ширококолейная железная дорога в порт Галац. Работы, проводимые CFR Infrastructure, начались 6 июня и были завершены почти на месяц раньше расчетного срока", - отметил министр.
По его словам, с сегодняшнего дня поезда, которые идут из Украины через Молдову, смогут выгружать зерно непосредственно в порту Галац, без необходимости перегрузки на границе. Таким образом, украинские зерновые будут быстрее доставляться в порт, перегружаться на баржи или храниться в бункере емкостью 25 000 тонн.
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