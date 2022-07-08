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АНАЛІТИКА

Румыния теперь может поставлять газ Молдове и Украине – премьер

 

Премьер-министр Румынии Николае Чуке заявил, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария в четверг его страна имеет возможность поставлять природный газ Молдове и Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"По сути, этот интерконнектор соединит сеть, проходящую через Анатолию и Адриатику, а также подключится к трубопроводу BRUA, обеспечивая тем самым поставки газа в Болгарию и Румынию", - отметил Чуке на пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

"И, конечно, мы можем обеспечить поставки газа нашим восточным партнерам - Украине и Республике Молдове и другим странам по схеме распределения этой газовой сети", - добавил премьер Румынии.

В то время как Украина еще с 2014 года получает газ из нероссийских источников, Молдова полностью зависима от поставки голубого топлива "Газпромом".
Ключові теги: Румунія
 

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