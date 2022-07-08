Регистрации ввезенных б/у иномарок в июне выросли в 2,5 раза и в 29 раз превысили рынок новых «легковушек»

Украинцы в июне текущего года зарегистрировали 84,2 тыс. ввезенных из-за границы бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что в почти в 2,4 раза больше, чем в июне прошлого года, и в 29 раз больше зарегистрированных в июне новых легковых авто, сообщает "Укравтопром".

По информации на сайте ассоциации, лидерство среди впервые зарегистрированных авто с пробегом сохранил Volkswagen – 16,7 тыс. авто, на втором месте

Opel с показателем 6,8 тыс. ед. Renault заняла третье место – 6,7 тыс. авто.

Четвертой по популярности стала Audi - подержанные авто марки выбрали 6 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford с результатом 5,5 тыс. машин.

По данным "Укравтопрома", всего в январе-июне первичные регистрации подержанных ввезенных иномарок выросли на 35% по сравнению с первым полугодием 2021 года – до 264,5 тыс.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 24 марта 2022 года с целью стимулирования важного для страны импорта в числе ряда товаров на период военного положения освободила от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами, но 1 июля отменила эти льготы.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, украинцы в апреле-июне импортировали без уплаты пошлин и налогов 236,792 тыс. автомобилей, а сумма предоставленной льготы составила 26,1 млрд грн,

При этом на июнь (перед завершением льготного периода) пришлось 44% (105,3 тыс. ед.) всех ввезенных за этот период авто.

Как сообщалось, в июне первичные регистрации новых легковых автомобилей сократились втрое к июню-2021 – до 2,9 тыс. ед.