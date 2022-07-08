Украинцы уже подали свыше 225 тыс. заявок о поврежденном имуществе - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины за три месяца работы услуги уже получило свыше 225 тыс. заявок о поврежденном имуществе, сообщило ведомство на своем Телеграм-канале в четверг.

Через приложение "Дия", в частности, было получено 217 662 заявок, через портал "Дия" - 3 828, через ЦПАУ - 4 106.

Ранее заместитель министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Комирный сообщал, что в середине июля будет запущен "Реестр разрушений".